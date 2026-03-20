Паралимпийский комитет России ведёт переговоры о переходе в Азию

Паралимпийский комитет России (ПКР) ведёт переговоры по переходу в Азиатский паралимпийский комитет. Об этом на отчётно-выборной конференции ПКР сообщил глава организации Павел Рожков.

«Президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашид поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием. Они на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в 2023 и 2025 годах поддерживали нас. Проводим переговоры по переходу нашего паралимпийского комитета в Азию», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Павел Рожков на отчётно‑выборной конференции Паралимпийского комитета России (ПКР) был переизбран на пост главы организации на новый четырёхлетний срок.