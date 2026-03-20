Российских паралимпийцев внесли в базу сайта «Миротворец»*

Пятерых российских участников зимних Паралимпийских игр – 2026 указали в базе скандального украинского ресурса «Миротворец»*, сообщает «РИА Новости». В список попали Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян и спортсмен‑ведущий Сергей Синякин.

На сайте спортсменов обвиняют в участии в мероприятиях по «героизации российских военных» и в якобы нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зимняя Паралимпиада прошла в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (6-15 марта 2026 года). Россия выступила под национальным флагом и гимном впервые с 2014 года; команда из шести спортсменов заняла третье место в медальном зачёте — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Сайт «Миротворец» известен публикациями личных данных лиц, которых он называет «изменниками родины», включая журналистов и участников конфликтов в ДНР/ЛНР; такие публикации ранее вызывали критику и опасения за безопасность указанных людей. Внесение в базу не является судебным решением и не приравнивается к официальным государственным санкциям.

* — запрещён на территории Российской Федерации.