Австралийский пловец побил рекорд, который держался 16 лет

Австралийский спортсмен Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем в рамках Открытого чемпионата Китая, прервав 16‑летнюю гегемонию предыдущего достижения.

Пловец преодолел дистанцию за 20,88 секунды — это на 0,03 секунды быстрее результата бразильца Сезара Сиело Фильо, который в декабре 2009 года показал время 20,91 секунды. Рекорд Сиело Фильо продержался 5936 дней.

Примечательно, что Макэвой улучшил собственный личный рекорд сразу на 0,18 секунды.

Кэмерону Макэвою 31 год. В его спортивной копилке — золото Олимпиады‑2024, два титула чемпиона мира, а также три бронзовые олимпийские медали (за выступления в 2016 и 2020 годах).