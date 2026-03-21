Ронни О'Салливан стал первым финалистом турнира World Open — 2026

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан вышел в 66-й финал на рейтинговых турнирах в своей карьере. В полуфинале World Open — 2026 он обыграл китайца У Ицзэ со счётом 6:5.

Во втором полуфинале сыграют Джадд Трамп и Тепчайя Ун-Ну, победитель встречи станет соперником О'Салливана в финальном матче.

Днём ранее О'Салливан обновил рекорд по максимально возможному брейку в истории снукера. Англичанин сделал серию в 153 очка в матче четвертьфинала World Open с Райаном Дэем (5:0). Предыдущее достижение принадлежало шотландскому снукеристу Джейми Бернетту.

World Open — 2026 проходит в Китае, он завершится завтра, 22 марта.

