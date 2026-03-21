Московское «Динамо» в 10-й раз в своей истории стало чемпионом России по хоккею с мячом

Комментарии

Московское «Динамо» стало чемпионом России – 2025/2026 по хоккею с мячом, обыграв в финале хабаровский «СКА-Нефтяник». Решающий матч прошёл в Хабаровске и завершился результативной победой столичной команды со счётом 8:6.

В игре за бронзовые медали архангельский «Водник» оказался сильнее кемеровского «Кузбасса» — 3:1. Отметим, что именно эти команды встречались в финале прошлогоднего розыгрыша чемпионата страны и тогда победу одержал «Кузбасс» (10:2).

Для «Динамо» этот титул стал 10-м в истории чемпионатов России. Московский клуб установил рекорд по количеству побед, обойдя «Водник». «СКА-Нефтяник» является пятикратным чемпионом страны, в последний раз команда выигрывала турнир в сезоне-2022/2023.

