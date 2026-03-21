Тепчайя Ун-Нух вышел в финал турнира World Open — 2026, где встретится с О'Салливаном

Таиландский снукерист Тепчайя Ун-Нух вышел в финал турнира World Open — 2026. В полуфинале он обыграл Джадда Трампа со счётом 6:4.
В финале соревнований Тепчайя Ун-Нух встретится с семикратным чемпионом мира по снукеру Ронни О'Салливаном.
Ронни О'Салливан вышел в 66-й финал на рейтинговых турнирах в своей славной карьере. В полуфинале он обыграл китайца У Ицзэ со счётом 6:5. World Open — 2026 проходит в Китае, он завершится завтра, 22 марта.
Ранее Ун-Нух дважды играл в финалах рейтинговых турниров (оба в 2019 году). На однофреймовом турнире Shoot Out он обыграл в финале Майкла Холта, а на World Open уступил Джадду Трампу со счётом 5:10.