Накамура: полное отключение электроэнергии в некоторых районах Кипра — плохой знак

Накамура: полное отключение электроэнергии в некоторых районах Кипра — плохой знак
Комментарии

Американский гроссмейстер Хикару Накамура косвенно выразил сомнения относительно Кипра как места проведения Турнира претендентов.

«Полное отключение электроэнергии в некоторых районах Кипра, которое не возобновляется в течение длительного времени, — плохой знак», — написал Накамура в социальных сетях.

Ранее индийская шахматистка Хампи Конеру сообщила, что может сняться с турнира претенденток из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по военным базам на Кипре, где пройдёт турнир. Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский заявил, что организация не видит причин для смены места проведения турнира.

