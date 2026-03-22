Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ронни О’Салливан проиграл Тепчайе Ун-Нух в финале World Open — 2026

Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан в финале турнира World Open — 2026 проиграл представителю Таиланда Тепчайе Ун-Нух. Встреча завершилась со счётом 10:7 в пользу таиландца.

В трёх последних фреймах Ун-Нух сделал три тотал-клиренса, включая седьмой максимум в своей карьере. Это вторая рейтинговая победа в карьере Тепчайя.

Для Ронни О'Салливана финал World Open — 2026 стал 66-м финалом на рейтинговых турнирах в карьере. В полуфинале он обыграл китайца У Ицзэ со счётом 6:5. Тепчайя Ун-Нух в полуфинале обыграл Джадда Трампа со счётом 6:4.

World Open — 2026 проходит в Китае, он завершился сегодня, 22 марта.

