Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Китае

Российская триатлонистка Диана Исакова стала победительницей Кубка мира по триатлону, который прошёл в Хайкоу (Китай). Она показала результат 57 минут 41 секунду. Во время состязаний спортсменки должны были преодолеть дистанции 750 м в плавании, 20 км на велосипеде, а также 5 км бегом. Исакова выступила на соревнованиях в нейтральном статусе.

Серебряным призёром стала австралийка Софи Маловецки, тройку лидеров замкнула Сиан Райнсли (Великобритания).

Ещё две россиянки, Валентина Рясова и Яна Ченская, завершили соревнования на девятой и 13-й позициях соответственно.

Следующий этап Кубка мира также пройдёт в Китае.

