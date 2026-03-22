«Болеем за «Арсенал». Есипенко опубликовал пост в честь дня рождения

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко опубликовал пост в честь своего дня рождения. 22 марта ему исполнилось 24 года.

Фото: Личный архив Андрея Есипенко

«Спасибо всем за поздравления и тёплые слова! Болеем за «Арсенал», — написал Есипенко у себя в телеграм-канале под фото с праздничным тортом.

В воскресенье, 22 марта, проходит финал Кубка Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и клубом «Манчестер Сити» из Манчестера. Есипенко является болельщиком команды из столицы Великобритании.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

Есипенко примет участие в Турнире претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.

Материалы по теме
Российский шахматист вступает в великую битву! Самое главное о Турнире претендентов — 2026
