«Болеем за «Арсенал». Есипенко опубликовал пост в честь дня рождения

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко опубликовал пост в честь своего дня рождения. 22 марта ему исполнилось 24 года.

«Спасибо всем за поздравления и тёплые слова! Болеем за «Арсенал», — написал Есипенко у себя в телеграм-канале под фото с праздничным тортом.

В воскресенье, 22 марта, проходит финал Кубка Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и клубом «Манчестер Сити» из Манчестера. Есипенко является болельщиком команды из столицы Великобритании.

Есипенко примет участие в Турнире претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.