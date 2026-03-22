Анна Музычук заменит Хампи Конеру на Турнире претенденток — 2026

36-летняя украинская шахматистка Анна Музычук, занимающая в мировом рейтинге восьмое место, заменит на Турнире претенденток — 2026 снявшуюся ранее с соревнований представительницу Индии Хампи Конеру. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Ранее Конеру объявила у себя на странице в соцсети о снятии с турнира по причине ударов по военным базам Кипра, где пройдёт турнир, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и желании обеспечить собственную безопасность.

Среди россиянок в заявке на Турнир претенденток — 2026 числятся Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Соревнования пройдут с 29 марта по 15 апреля.