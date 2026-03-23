Кили Ходжкинсон с рекордом чемпионатов мира завоевала золото на 800 м на ЧМ-2026

Кили Ходжкинсон с рекордом чемпионатов мира завоевала золото на 800 м на ЧМ-2026
Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 в беге на 800 м Кили Ходжкинсон завоевала золотую медаль на дистанции 800 м на чемпионате мира – 2026 в закрытых помещениях в Польше. Ходжкинсон показала результат 1.55,33, что является новым рекордом чемпионатов мира в закрытых помещениях и вторым в истории результатом на этой дистанции. Рекорд мира принадлежит самой Ходжкинсон, он равен 1.54,87.

Серебро в данном виде программы завоевала швейцарка Одри Верро, которая пришла к финишу, показав результат 1.56,54. Бронза в активе у представительницы США Эддисон Уайли (1.58,36).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира – 2026 в закрытых помещениях. Торунь (Польша). 800 м, женщины:

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.55,33 (рекорд чемпионатов мира в закрытых помещениях).
2. Одри Верро (Швейцария) – 1.56,54.
3. Эддисон Уайли (США) – 1.58,36.
4. Негист Гетачев (Эфиопия) – 1.59,73.
5. Хэйли Кичинг (Австралия) – 2.00,50.

