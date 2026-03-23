«Не видим ничего серьёзного». В ФИДЕ высказались о возможном переносе турнира претендентов

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский подробно рассказал о планах на турнир претендентов по шахматам, который стартует на Кипре 28 марта.

«Мы находимся на финальной стадии подготовки к турниру претендентов, который должен стартовать примерно через две недели. Разумеется, мы следим за ситуацией: Кипр находится не так далеко от зоны напряжённости, но сам остров напрямую ни в чём не участвует, чрезвычайного положения там нет. Мы постоянно следим за происходящим и находимся на связи с государственными структурами, которые помогают нам по всем вопросам, связанным с турниром. Готовим сценарии на разные случаи, даже на маловероятные.

Главная неопределённость связана с перелётами с Ближнего Востока — некоторые игроки, в том числе из Китая и Индии, планировали лететь через пересадочные хабы вроде Дубая или Дохи. Но альтернативные маршруты найдены: практически из любой европейской точки можно долететь до Лондона, Вены или Франкфурта, а оттуда — прямым рейсом до Кипра. ФИДЕ предложила помощь, и мы покрываем все связанные с этим расходы. Нет никаких разумных оснований ни переносить турнир вообще, ни переносить его с Кипра. Мы думаем не только об игроках, но и обо всех, кто задействован в организации. На текущий момент мы не видим ничего даже отдалённо настолько серьёзного, чтобы думать о переносе турнира», — приводит слова Сутовского Chess Base.