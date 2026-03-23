Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский фехтовальщик Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром этапа Гран‑при в Перу

Российский фехтовальщик Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром этапа Гран‑при в Перу
Комментарии

Российский фехтовальщик Кирилл Бородачёв стал серебряным призёром этапа Гран‑при по фехтованию на рапирах, который прошёл в Лиме (Перу). В напряжённом финальном поединке спортсмен уступил итальянцу Гийому Бьянки со счётом 12:15. Бронзовыми медалистами стали Чун Ка‑Лун (Гонконг) и Александр Чупенич (Чехия).

24‑летний Кирилл Бородачёв из Самары — один из лидеров российской сборной по фехтованию. Его карьера отмечена множеством ярких побед: от золотых медалей на первенствах мира среди кадетов и юниоров до олимпийской серебряной награды в командном зачёте в Токио‑2020. В 2021 году Кирилл был удостоен звания заслуженного мастера спорта России.

Соревнования в Лиме проводятся уже более 20 лет и традиционно привлекают сильнейших рапиристов мира. В этом розыгрыше турнира участвовали атлеты из Европы, Азии, Северной и Южной Америки — всего свыше 120 участников из 30 государств.

Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android