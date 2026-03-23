Гимнастка Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при в Испании

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье.

Борисова стала серебряным призёром в упражнениях с лентой, набрав 28,800 балла. Победительницей в данном виде программы стала украинка Таисия Онофрейчук (29,850), бронза в активе у итальянки Тары Драгас (28,700).

В упражнениях с обручем Борисова заняла третье место (29,300), уступив Онофрейчук (30,400) и представительнице Узбекистана Тахмине Икромовой (30,000).

Художественная гимнастика. Гран-при. Марбелья (Испания), лента:

1. Таисия Онофрейчук (Украина) – 29,850.

2. Мария Борисова (Россия) – 28,800.

3. Тара Драгас (Италия) – 28,700.

Художественная гимнастика. Гран-при. Марбелья (Испания), обруч:

1. Таисия Онофрейчук (Украина) – 30,400.

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 30,000.

3. Мария Борисова (Россия) – 29,300.