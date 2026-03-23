Гимнастка Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при в Испании

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала серебряную и бронзовую медали на этапе Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье.
Борисова стала серебряным призёром в упражнениях с лентой, набрав 28,800 балла. Победительницей в данном виде программы стала украинка Таисия Онофрейчук (29,850), бронза в активе у итальянки Тары Драгас (28,700).
В упражнениях с обручем Борисова заняла третье место (29,300), уступив Онофрейчук (30,400) и представительнице Узбекистана Тахмине Икромовой (30,000).
Художественная гимнастика. Гран-при. Марбелья (Испания), лента:
1. Таисия Онофрейчук (Украина) – 29,850.
2. Мария Борисова (Россия) – 28,800.
3. Тара Драгас (Италия) – 28,700.
Художественная гимнастика. Гран-при. Марбелья (Испания), обруч:
1. Таисия Онофрейчук (Украина) – 30,400.
2. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 30,000.
3. Мария Борисова (Россия) – 29,300.