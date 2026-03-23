Тайский снукерист Тепчайя Ун‑Нух сделал 240‑й максимальный брейк в истории

Тайский снукерист Тепчайя Ун‑Нух вошёл в историю снукера, выполнив максимальный брейк (147 очков) в финале турнира World Open против Ронни О’Салливана. Это произошло в 16‑м фрейме матча.

На момент выполнения максимума счёт в матче был 9:7 в пользу Ун‑Нуха. Брейк не только увеличил его преимущество, но и оказал серьёзное психологическое воздействие на соперника — Ронни О’Салливана, одного из самых титулованных снукеристов мира.

Брейк Ун‑Нуха стал юбилейным, 240‑м полным очищением стола в официальных турнирах. Тайский игрок демонстрирует выдающуюся форму: это уже третий его брейк 147 в текущем розыгрыше и седьмой максимальный брейк в карьере Ун‑Нуха. Текущий сезон-2025/2026 выделяется высокой плотностью максимальных серий.