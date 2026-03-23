Российские пловцы выступят на этапе Кубка мира в Египте

Российские спортсмены выступят на этапе Кубка мира по плаванию на открытой воде в Египте. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова неназванного представителя пресс‑службы Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). В турнире примут участие Денис Адеев, Александр Степанов, Маргарита Ершова, Екатерина Сорокина, Александр Егоров и Александра Хайлова. Все спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Сборная России по плаванию на открытой воде на протяжении многих лет входит в число сильнейших команд мира. В последние годы российские спортсмены регулярно попадают в десятку лучших на этапах Кубка мира и других крупных международных соревнованиях.

Так, на этапах Кубка мира прошлых сезонов российские пловцы неоднократно поднимались на пьедестал. В 2022 году они завоевали два серебра и бронзу на различных дистанциях.