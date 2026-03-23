«Это сбывшаяся мечта». Тайский снукерист — о победе на чемпионате мира

Тайский снукерист Тепчайя Ун‑Нух поделился эмоциями после исторической победы над Ронни О’Салливаном в финале Открытого чемпионата мира в Юшане (счёт матча 10:7).

«Я просто хотел сделать всё возможное, потому что не знал, когда ещё смогу оказаться в финале. Это как финал, полный двойной мечты. Всегда мечтал поднять над головой титул в финале против Ронни О’Салливана. Я никогда не забуду этого. И сделать 147 очков в финале против Ронни О’Салливана — это огромная честь. Это моя первая победа на крупном турнире, и это самый большой приз в моей карьере. Это сбывшаяся мечта и шаг вперёд», — приводит слова Тепчайи BBC.