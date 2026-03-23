«Я надеялся, что он так не сыграет». Ронни О’Салливан — о поражении на чемпионате мира

Снукерист Ронни О’Салливан высказался по итогам проигранного тайцу Тепчайе Ун‑Нуху финала Открытого чемпионата мира в Юшане. В решающем поединке Ун‑Нух выполнил максимальный брейк (147 очков) и завершил игру тремя подряд стопроцентными брейками.

«Я просто хочу сказать спасибо Тепчайе, который показал невероятную игру в снукер. Я смотрел его игру против Джадда Трампа вчера вечером, и он заставил первого номера мирового рейтинга выглядеть вторым. Я надеялся, что сегодня он так не сыграет, но он сыграл — он меня здорово разгромил, правда», — приводит слова О’Салливана BBC.

Отметим, что Ун-Нух известен как один из самых быстрых снукеристов. В сезоне-2025/2026 среднее время его удара составляло 17,5 секунды.