Умерла двукратная паралимпийская чемпионка Елесина

Пресс-служба Паралимпийского комитета России сообщила, что двукратная победительница Паралимпийских игр по лыжным гонкам среди слепых Алевтина Елесина умерла в возрасте 71 года. Причины смерти не называются. Церемония прощания пройдёт 25 марта в Екатеринбурге.

«Это невосполнимая утрата для всего российского спорта. Она была настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту. Жизненный путь Алевтины Александровны и её достижения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих российских спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Алевтины Александровны и всем тем, кто знал этого замечательного человека. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах и в сердцах будущих поколений российских спортсменов», — сказано в сообщении пресс-службы Паралимпийского комитета.