Российский гроссмейстер выиграл биткойн на международном турнире в Гондурасе

Российский гроссмейстер Александр Грищук стал победителем уникального турнира Bitcoin Chess 960 Championship в Гондурасе. Соревнования по шахматам Фишера с общим призовым фондом в два биткойна (около 11 млн рублей) собрали в основном местных шахматистов и приглашённых гроссмейстеров — среди них были Ханс Ниманн и другие сильные игроки.

В финальную стадию вышли шесть шахматистов, которые разыграли главный приз — один биткойн — в двухкруговом турнире. Грищук начал финал с поражения, но затем выдал впечатляющую серию из пяти побед подряд. Благодаря этому он сохранил лидирующую позицию и финишировал на очко впереди Александра Бортника. Третье место занял Леньер Домингес.

За победу российский гроссмейстер получил один биткойн, что по текущему курсу составляет около $ 68 600 или 5 640 450 рублей.