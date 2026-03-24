С Всероссийской федерации лёгкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом

С Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по решению World Athletics были сняты все санкции, связанные с допингом. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«С Всероссийской федерации лёгкой атлетики сняты все санкции, связанные с допингом. Соответствующее решение принял Совет World Athletics.

ВФЛА прошла трёхлетний «карантин» в рамках Программы специальных условий: выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры. Подразделение по целостности лёгкой атлетики (AIU) и независимые эксперты отмечали прогресс на протяжении всего периода и поставили итоговую оценку — полное соответствие и превышение заданных стандартов.

Под руководством заместителя председателя Олимпийского комитета России, председателя ВФЛА Петра Фрадкова федерация демонстрирует устойчивое развитие: укреплена управленческая модель, повышена прозрачность, выросла финансовая стабильность, расширена региональная сеть и улучшены показатели антидопингового контроля», — написал Дегтярёв.

