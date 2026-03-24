«Чемпионат» проведёт мини-турнир по настольному футболу с участием игроков Медиалиги

С 29 марта по 5 апреля в Москве и 72 регионах России пройдёт 10-й Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди в поддержку людей с аутизмом. Одним из главных событий станет большой праздничный день 5 апреля в музее-заповеднике «Царицыно». Генеральный партнёр фестиваля – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

В этот день на площадке фестиваля состоится семейный мини-турнир по настольному футболу, который пройдёт совместно с порталом «Чемпионат». Участие в нём примут семьи с детьми, а их соперниками станут игроки Медийной футбольной лиги. Турнир станет частью общей программы фестиваля и объединит участников в формате дружеского и доступного для всех соревнования.

Помимо спортивной части, гостей ждёт насыщенная программа: инклюзивные концерты, встречи с артистами (в числе участников — Георгий Дронов и Диана Гурцкая), мастер-классы для детей и взрослых, консультации специалистов и открытые обсуждения. Также на площадке пройдёт иммерсивный квест, который поможет лучше понять, как люди с аутизмом воспринимают окружающий мир.

Фестиваль проходит уже в 10-й раз и собирает людей с разным опытом — семьи, специалистов и всех, кому важно, чтобы городская среда становилась более открытой и понятной. В течение недели в Москве также пройдут семейный день в Российской государственной детской библиотеке, театральный день в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая, деловая программа (очно и онлайн) и онлайн-марафон.

Вход на мероприятия в «Царицыно» свободный, регистрация не требуется.

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди проходит с 2017 года в Москве и различных регионах России силами НКО, подавших заявки для присоединения к фестивалю. Цель фестиваля – построить общество без барьеров, где равные возможности для всех людей позволяют раскрыть уникальность каждого человека. Генеральный партнёр фестиваля – Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Деятельность фонда «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию социальной сферы с учётом вызовов современного мира.

Организаторы фестиваля – содружество некоммерческих и бюджетных организаций, среди которых Региональная общественная организация помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», Благотворительный фонд «Искусство быть рядом», Центр лечебной педагогики «Особое детство», ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения г. Москвы, ГБУ Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы», Ассоциация некоммерческих организаций, созданных родителями и близкими детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями нейроразвития «Аутизм-Регионы», музей-заповедник «Царицыно», Российская государственная детская библиотека, проект поддержки взрослых в спектре аутизма «Autistic city», ООО Логопедический центр «Территория речи», ООО «Джунти Психометрикс Рус».