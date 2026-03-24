Скелетонистка Цыганова выиграла чемпионат России в Сочи

Скелетонистка Цыганова выиграла чемпионат России в Сочи
Российская скелетонистка Анастасия Цыганова выиграла золотую медаль на чемпионате России, проходящем в Сочи. За две попытки она показала результат 1 минута 54,79 секунды.

На втором месте расположилась Алина Тарарыченкова с отставанием от победительницы на 0,03 секунды. Тройку призёров замкнула Полина Тюрина – её отставание составило 0,26 секунды.

Днём ранее чемпионом России по скелетону среди мужчин стал Владислав Семёнов, показав время 1 минута 51,67 секунды.

В минувшем сезоне российские скелетонисты успешно выступали на этапах Кубка мира, но не смогли отобраться на Олимпиаду-2026 из-за слишком позднего допуска до международных стартов и нехватки нужного количества очков.

