«Штрафуют, чтобы молчали». Хампи Конеру жёстко раскритиковала ФИДЕ

Индийская шахматистка Хампи Конеру стала единственной из 16 участников турнира претендентов, кто отказался от участия, несмотря на риск крупного штрафа. Она открыто раскритиковала решение ФИДЕ провести соревнования на Кипре в текущих условиях.

«Нельзя играть, находясь в окружении военных кораблей, которые охраняют остров [Кипр]. Если такой иностранке, как я, да ещё и женщине, приходится ехать на столь важный турнир, как можно играть спокойно? Последние три месяца я работала только ради этого турнира. Я даже не проводила достаточно времени со своей дочерью. Поэтому если такой игрок, как я, пропускает турнир, это не доставляет мне удовольствия. Я многое теряю. Именно поэтому они [ФИДЕ] вводят такие вещи (штрафы. — Прим. «Чемпионата»), чтобы игроки не говорили правду. Нет, я не боюсь этого. Я играю не ради денег или финансовой выгоды. Я просто люблю этот спорт. Они могли провести турнир где угодно в мире. Или, если им принципиально было провести его на Кипре, они могли подождать, пока ситуация стабилизируется. Они могли подождать ещё месяц или около того. Напряжённость бы снизилась, и не было бы угроз. Когда началась война, когда произошли эти инциденты, они могли открыто спросить всех 16 участников об их готовности. Я не хочу говорить о ком‑либо ещё. Это их выбор. У каждого свои интересы и свои опасения. Это мой выбор и моё мнение. И я считаю его абсолютно правильным», — приводит слова Конеру The Tribune.