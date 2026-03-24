Камила Селье показала лицо после травмы на Олимпиаде

Польская шорт‑трекистка Камила Селье впервые публично показала своё лицо после страшного инцидента на Олимпийских играх — 2026. Во время забега произошёл массовый завал — в суматохе лезвие конька одной из соперниц попало в лицо Камиле, нанеся ей серьёзную травму.

После экстренной операции у неё навсегда останется шрам под глазом. Кроме того, для восстановления целостности костной структуры в глазнице была установлена титановая сетка.

Камила поделилась, что восстановление далось нелегко — помимо физической боли, пришлось адаптироваться к новому облику и осознать необратимость изменений. Тем не менее она выразила благодарность врачам за профессионально проведённую операцию и поддержку близких, которая помогла ей пройти через этот сложный период.