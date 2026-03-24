Камила Селье показала лицо после травмы на Олимпиаде

Камила Селье показала лицо после травмы на Олимпиаде
Польская шорт‑трекистка Камила Селье впервые публично показала своё лицо после страшного инцидента на Олимпийских играх — 2026. Во время забега произошёл массовый завал — в суматохе лезвие конька одной из соперниц попало в лицо Камиле, нанеся ей серьёзную травму.

После экстренной операции у неё навсегда останется шрам под глазом. Кроме того, для восстановления целостности костной структуры в глазнице была установлена титановая сетка.

Камила поделилась, что восстановление далось нелегко — помимо физической боли, пришлось адаптироваться к новому облику и осознать необратимость изменений. Тем не менее она выразила благодарность врачам за профессионально проведённую операцию и поддержку близких, которая помогла ей пройти через этот сложный период.

