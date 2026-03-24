Дюплантис выбран автором и исполнителем гимна World Athletics Ultimate Championship

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом Арман Дюплантис был выбран в качестве автора текста и исполнителя гимна дебютного абсолютного чемпионата мира по лёгкой атлетике World Athletics Ultimate Championship, который пройдёт в сентябре 2026 года в Будапеште. Об этом сообщает Athletics Weekly.

У легкоатлета уже есть опыт в создании музыки — на одной из платформ два его трека собрали 5,5 млн прослушиваний.

«Всегда и везде стремлюсь расширять границы — будь это дорожка для прыжков с шестом или студия звукозаписи. Это объединяет мои увлечения, с нетерпением жду возможности представить миру гимн, который отразит суть абсолютного чемпионата мира», — цитирует Дюплантиса Athletics Weekly.

World Athletics Ultimate Championship — новый чемпионат мира, в котором будут соревноваться между собой чемпионы мира, победители Бриллиантовой лиги и лучшие спортсмены года. Чемпионат будет проходить в течение трёх вечерних сессий, каждая продолжительностью менее трёх часов. Тут будут демонстрироваться достижения лёгкой атлетики, включая спринт, бег на средние и длинные дистанции, эстафеты, прыжки и метания, при этом спортсмены представят свои национальные команды.