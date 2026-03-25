50 млн рублей и масштабное оснащение залов: Умар Кремлёв анонсировал развитие борьбы

Председатель попечительского совета ФСБР Умар Кремлёв заявил, что Федерация спортивной борьбы России готовится к серьёзным изменениям. В частности, на основных чемпионатах появится призовой фонд.

«На всех основных чемпионатах: ЧР по вольной борьбе, ЧР по женской борьбе и ЧР по греко‑римской борьбе появится призовой фонд, который составит от 50 000 000.

Кубок Ивана Ярыгина станет мощнее и грандиознее, чем ЧМ. Также запланировали создать максимально эффективные условия для развития спортсменов и тренеров; мы оснастим более 1000 залов экипировкой и инвентарём до конца года», — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.