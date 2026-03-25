Сборная России по футзалу проведёт два матча с Кыргызстаном в Бишкеке

Сборная России по футзалу проведёт два матча с национальной командой Кыргызстана. Встречи пройдут на паркете Арены федерации футбола Кыргызской Республики в Бишкеке 11 и 13 апреля. Начало игр — в 17:30 и 16:30 по московскому времени соответственно.

Тренерский штаб сборной России по футзалу во главе со старшим тренером Бесо Зоидзе включил в расширенный состав для участия в учебно‑тренировочном сборе (УТС) и подготовке к матчам 18 игроков. Итоговый список участников будет сформирован по итогам выступлений кандидатов в матчах 24‑го тура Суперлиги по футзалу — они пройдут со 2 по 5 апреля.

В рейтинге ФИФА, обновлённом 12 декабря 2025 года, сборная России по-прежнему располагается на седьмой строчке. Сборная Кыргызстана улучшила свои показатели и поднялась на шесть ступеней вверх, занимая 43-е место мирового рейтинга.

