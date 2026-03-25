«Чемпионат» запустил конкурс на лучшие медиапроекты в рамках Студенческого кубка БС

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с Беговым сообществом продолжают свой ежегодный конкурс, посвящённый лучшим проектам в рамках Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС).

В этом году студенты высших учебных заведений смогут принять участие в четырёх номинациях:

«Лучшая фотография»;

«Лучший видеоматериал»;

«Лучший редакционный материал»;

«Лучшее освещение СКБС в студенческом медиапроекте».

Фото: Беговое сообщество

Основная задача конкурса — поддержать авторов и студенческие проекты, которые освещают и популяризируют лёгкую атлетику в своих высших учебных заведениях.

Проекты будет оценивать экспертное жюри спортивного портала «Чемпионат» и Бегового сообщества, а победители получат призы и смогут пройти стажировку в одной из компаний-организаторов конкурса.

Подробнее с Регламентом конкурса можно ознакомиться здесь. Приём заявок продлится до 1 июня 2026 года.

Напомним, Студенческий кубок Бегового сообщества — это серия командных соревнований от Бегового сообщества, объединяющая студентов московских вузов. Кубок включает пять этапов в разных беговых дисциплинах — в манеже, на шоссе, на стадионе и классические кроссы. Помимо спортивной программы, проект формирует студенческое беговое комьюнити, создавая пространство для общения, новых знакомств, ярких эмоций и впечатлений. С каждым сезоном растёт уровень конкуренции между вузами и повышаются спортивные результаты участников, а сам формат соревнований задаёт новые тренды развития студенческого бега и проведения турниров в других регионах. По итогам сезона три команды-призёра получают денежные вознаграждения на развитие спорта в своих образовательных организациях. Соревнования проводятся в Москве с 2020 года.