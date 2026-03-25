Лалу Крамаренко включили в состав сборной России по художественной гимнастике

Лалу Крамаренко включили в состав национальной команды России по художественной гимнастике. Она оказалась среди резервисток. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

В основу команды включены Анастасия Борисова, Ева Кононова, Арина Ковшова и Анастасия Власенко. Место в сборной потеряла Варвара Топорова.

Ранее чемпионка России — 2024 и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко сенсационно не прошла квалификацию в многоборье на чемпионате России — 2026. В предварительных соревнованиях она набрала 99,150 балла, что позволило ей занять только 20-е место.