Совет IHF одобрил допуск гандболистов из России на международные турниры среди юниоров

Сегодня, 25 марта, Международная федерация гандбола (IHF) сообщила о решении Совета организации касательно допуска сборных России и Беларуси среди юниоров до международных турниров. Как сообщает пресс-служба, принято положительное решение.

Таким образом, в IHF поддержали резолюцию МОК от 11 декабря 2025 года о том, что молодые российские и белорусские спортсмены должны иметь доступ к международным юношеским соревнованиям как лично, так и в командах. Совет организации также упомянул об условии, при котором гандболисты из России и Беларуси не должны иметь какого-либо отношения к вооружённым силам или органам государственной безопасности своих стран.

О допуске юниоров ранее сообщал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.