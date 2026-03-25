Совет IHF одобрил допуск гандболистов из России на международные турниры среди юниоров

Совет IHF одобрил допуск гандболистов из России на международные турниры среди юниоров
Сегодня, 25 марта, Международная федерация гандбола (IHF) сообщила о решении Совета организации касательно допуска сборных России и Беларуси среди юниоров до международных турниров. Как сообщает пресс-служба, принято положительное решение.

Таким образом, в IHF поддержали резолюцию МОК от 11 декабря 2025 года о том, что молодые российские и белорусские спортсмены должны иметь доступ к международным юношеским соревнованиям как лично, так и в командах. Совет организации также упомянул об условии, при котором гандболисты из России и Беларуси не должны иметь какого-либо отношения к вооружённым силам или органам государственной безопасности своих стран.

О допуске юниоров ранее сообщал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

