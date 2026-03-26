МОК запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба МОК на официальном сайте организации.

«Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY. Эта политика, основанная на фактических данных и экспертных оценках, и применяемая начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин.

Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

