Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира 2017 года российский тхэквондист Максим Храмцов объявил, что официально завершил свою спортивную карьеру. Отметим, что Храмцов – первый в истории российский тхэквондист, выигравший олимпийское золото.

«Могу официально вам заявить, что я завершил спортивную карьеру. Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодёжью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл свой спортивный зал.

В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО. Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается», — приводит слова Храмцова «РИА Новости Спорт».

