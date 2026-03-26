Четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан сделал совместное фото с Мбаппе

Четырёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, самый титулованный французский пловец в истории 23-летний Леон Маршан посетил базу сборной Франции по футболу в Бостоне (США).

Во время визита Маршан сделал памятное фото с нападающим и полузащитником мадридского «Реала» Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени, а также с тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Пловцу подарили футболку.

Французские футболисты проводят в США тренировочный сбор, в рамках которого сыграют с командами Бразилии и Колумбии. Команда готовится к выступлению на чемпионате мира — 2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

Маршан же тренируется в США на постоянной основе с 2021 года.