Трамп заявил, что решение о запрете трансгендерам* участвовать в ОИ принято благодаря ему

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее запретил трансгендерам* участвовать в Олимпийских играх среди женщин. Он отметил, что этот шаг сделан благодаря его указу.

«Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу в защиту женщин и девочек!» — написал Трамп в Truth Social.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу курса Международного олимпийского комитета. Он сравнил работу МОК и советского иллюзиониста Амаяка Акопяна, чьи фокусы вызывали у публики удивление. Путин выразил надежду, что МОК будет объединять людей в спорте.

* — движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

