Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Альфа-Банк стал партнёром ключевых спортивных событий фестиваля New Star Camp — 2026

New Star Camp – 2026
В рамках сотрудничества Альфа-Банк открыл фестиваль двухдневным финалом Кубка России по сноуборду и масштабной программой тренировок с участием топовых райдеров.

Фестиваль стартовал с двухдневного финала Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. Это официальные соревнования Министерства спорта, включённые в календарь Федерации сноуборда России. Альфа-Банк поддержал турнир второй год подряд, предоставив призовой фонд и усилив присутствие соревнований на площадке фестиваля. Для проведения финала был возведён трамплин с пролётом 25 метров и специальные джиббинг-фигуры. Эти элементы стали частью масштабного сноупарка, который ежегодно объединяет десятки объектов и одну из самых больших зон катания для райдеров всех уровней. В турнире приняли участие ведущие спортсмены страны.

В программу соревнований также вошёл лыжный джем — конкурс на лучший трюк на джиббинг-фигуре. Такой формат неизменно привлекает профессионалов и остаётся одной из самых зрелищных частей экшн-программы.

Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

Кульминацией спортивной программы стали тренировки с амбассадором Альфа-Банка Владом Хадариным, серебряным призёром юношеских Олимпийских игр и победителем этапов Кубка мира в Big Air. Участники фестиваля могли записаться на персональные сессии, чтобы отточить навыки и получить рекомендации от спортсмена международного уровня. Помимо этого, на площадке проходили занятия по фристайлу и разминки перед катанием для всех гостей.

Спортивная программа New Star Camp при поддержке Альфа-Банка включает соревнования федерального уровня, мастер-классы и открытые тренировки, усиливая фестиваль до уровня, где формируется будущее российского экшн-спорта.

Новости. Другие
