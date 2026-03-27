Альфа-Банк стал партнёром ключевых спортивных событий фестиваля New Star Camp — 2026

В рамках сотрудничества Альфа-Банк открыл фестиваль двухдневным финалом Кубка России по сноуборду и масштабной программой тренировок с участием топовых райдеров.

Фестиваль стартовал с двухдневного финала Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. Это официальные соревнования Министерства спорта, включённые в календарь Федерации сноуборда России. Альфа-Банк поддержал турнир второй год подряд, предоставив призовой фонд и усилив присутствие соревнований на площадке фестиваля. Для проведения финала был возведён трамплин с пролётом 25 метров и специальные джиббинг-фигуры. Эти элементы стали частью масштабного сноупарка, который ежегодно объединяет десятки объектов и одну из самых больших зон катания для райдеров всех уровней. В турнире приняли участие ведущие спортсмены страны.

В программу соревнований также вошёл лыжный джем — конкурс на лучший трюк на джиббинг-фигуре. Такой формат неизменно привлекает профессионалов и остаётся одной из самых зрелищных частей экшн-программы.

Кульминацией спортивной программы стали тренировки с амбассадором Альфа-Банка Владом Хадариным, серебряным призёром юношеских Олимпийских игр и победителем этапов Кубка мира в Big Air. Участники фестиваля могли записаться на персональные сессии, чтобы отточить навыки и получить рекомендации от спортсмена международного уровня. Помимо этого, на площадке проходили занятия по фристайлу и разминки перед катанием для всех гостей.

Спортивная программа New Star Camp при поддержке Альфа-Банка включает соревнования федерального уровня, мастер-классы и открытые тренировки, усиливая фестиваль до уровня, где формируется будущее российского экшн-спорта.