«Видно, что прибавил». Карякин — о шансах Есипенко на победу на турнире претендентов

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин считает, что у россиянина Андрея Есипенко есть шансы на успешное выступление на предстоящем Турнире претендентов — 2026.

«Состав предстоящего турнира претендентов сильный, шансы есть практически у каждого. Блюбаум не является фаворитом однозначно — он может неплохо выступить и быть в середине, какое-то количество партий выиграть, но на первом месте я его не вижу совсем.

Что касается нашего Андрея Есипенко, то шансы у него есть. Играет он достаточно ровно, сильно. Видно, что прибавил. Несмотря на то что его рейтинг не очень высокий, заметно, что общее понимание игры и последние результаты высокие. Поэтому всё будет зависеть от того, в какой форме он подойдёт к турниру», — приводит слова Карякина ТАСС.

Турнир претендентов – 2026 пройдёт с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра.