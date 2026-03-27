«Одноклассники» покажут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам — 2026

«Одноклассники» совместно со спортивным порталом «Чемпионат» проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов и Турнира претенденток по шахматам 2026 года. Пользователи «ОК» с 29 марта по 15 апреля смогут посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями международных гроссмейстеров Марии Фоминых, Александра Морозевича, Арсения Нестерова, Валентины Гуниной, Клементия Сычева, Павла Понкратова и Ивана Розума, а также следить за новостями турнира и мира шахмат.

Первая трансляция состоится 29 марта в 15:30 по московскому времени в группе портала «Чемпионат» в «ОК».

Одновременно стартуют женский и мужской турниры — Россию в этом году представят гроссмейстер Андрей Есипенко, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трёхкратная чемпионка России по шахматам среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина. Девушки начнут турнир с партии друг против друга.

Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин — с индийским шахматистом Гукешем Доммараджу, среди женщин — с Цзюй Вэньцзюнь.

«В этом турнире претендентов я вижу несколько интересных моментов. Во‑первых, наши девушки и по рейтингу, и по оценкам экспертов — в числе фаворитов. Александра Горячкина уже играла матч на первенство мира, у неё есть опыт, выводы сделаны — возможно, пришло время попробовать снова сразиться с грозной чемпионкой из Китая. У Екатерины Лагно множество титулов, в том числе мировая корона по блицу, но матч в классике она ещё не играла — может быть, пришло время. В то же время россиянин Андрей Есипенко по рейтингу находится внизу таблицы, но его последние результаты очень сильные, поэтому если не смотреть только на цифры — шансы у него есть. Фаворита с ходу назвать трудно: рейтинг‑фаворит Хикару Накамура в последнее время играл в энергосберегающем режиме, а суперопытные Фабиано Каруана и Аниш Гири будут пытаться прорваться к матчу. При этом молодые и непредсказуемые участники тоже способны преподнести сюрпризы. Жаль, что в этом году пропускает претендентский этап лидер российских шахмат Ян Непомнящий, но кто знает — может быть, заглянет к нам на трансляцию», – комментирует Мария Фоминых, международный гроссмейстер.