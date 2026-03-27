Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Этап Бриллиантовой лиги в Дохе может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке

Комментарии

Организационный комитет Бриллиантовой лиги заявил, что следит за ситуацией в контексте развития конфликта на Ближнем Востоке. Из-за военных действий под угрозой оказалось проведение первого этапа соревнований в столице Катара Дохе.

«Этап Бриллиантовой лиги в Дохе, который должен состояться 8 мая, остаётся в наших планах. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая в тесном сотрудничестве с организаторами соревнований, Федерацией лёгкой атлетики Катара, соответствующими органами власти Катара и World Athletics. Безопасность спортсменов и зрителей является нашей главной заботой. Мы также изучаем альтернативные варианты со всеми заинтересованными сторонами. Окончательное решение будет принято не позднее, чем за месяц до запланированной даты», — пишет пресс-служба Бриллиантовой лиги.

Материалы по теме
«На Cахалине? Серьёзно?!» Почему не все довольны местом проведения ЧР по лёгкой атлетике
«На Cахалине? Серьёзно?!» Почему не все довольны местом проведения ЧР по лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android