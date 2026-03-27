Этап Бриллиантовой лиги в Дохе может не состояться из-за конфликта на Ближнем Востоке

Организационный комитет Бриллиантовой лиги заявил, что следит за ситуацией в контексте развития конфликта на Ближнем Востоке. Из-за военных действий под угрозой оказалось проведение первого этапа соревнований в столице Катара Дохе.

«Этап Бриллиантовой лиги в Дохе, который должен состояться 8 мая, остаётся в наших планах. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая в тесном сотрудничестве с организаторами соревнований, Федерацией лёгкой атлетики Катара, соответствующими органами власти Катара и World Athletics. Безопасность спортсменов и зрителей является нашей главной заботой. Мы также изучаем альтернативные варианты со всеми заинтересованными сторонами. Окончательное решение будет принято не позднее, чем за месяц до запланированной даты», — пишет пресс-служба Бриллиантовой лиги.