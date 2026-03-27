Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщила пресс-служба CAS. Согласно решению суда, ФШР в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. В случае невыполнения постановления федерации грозит трёхлетний бан. Остальные две апелляции Украины были отклонены.

Напомним, в 2024 году CAS постановил наложить на ФШР штраф в размере € 45 тысяч из-за включения в состав региональных федераций новых территорий. Украина подала апелляцию и частично выиграла.