Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в аварию

Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс попал в аварию во Флориде (США) в пятницу, 27 марта. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на офис шерифа округа Мартин.

Никаких подробностей о причине аварии или состоянии Вудса в офисе шерифа сразу не сообщили. Полиция проводит расследование. По данным источника, внедорожник Вудса перевернулся. В 1:00 мск запланировано официальное обращение шерифа для прессы, где озвучат предварительные выводы о причинах и последствиях ДТП.

Позже пожарно-спасательная служба округа Мартин сообщила, что никто из участников аварии не пострадал.

50-летний Вудс провёл последние несколько месяцев, восстанавливаясь после разрыва ахиллова сухожилия и ещё одной операции на спине, проведённой в октябре.

В феврале 2021 года Вудс получил серьёзную травму ног в результате аварии с участием одного автомобиля недалеко от Лос-Анджелеса, в результате которой его внедорожник несколько раз перевернулся.

