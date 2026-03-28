Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде после аварии во Флориде

Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде. По мнению шерифа округа Мартин Джона Буденсика, Вудс находился не под воздействием алкоголя, а под воздействием лекарств.

«Наши следователи прибыли на место, мистер Вудс проявил признаки опьянения. Они провели несколько тестов. Конечно, он объяснил это травмами и операциями, которые у него были. Мы учли это, но провели подробные тесты на обочине, когда выяснилось, его арестовали и доставили в участок округа Мартин.

И даже на месте мы не особо подозревали алкоголь в этом случае. Это подтвердилось. Так что мистер Вудс прошёл тест на алкоголь. Но когда пришло время просить анализ мочи, он отказался. Его обвиняют в ДТП с ущербом имуществу и отказе от законного теста», — приводит слова шерифа округа Мартин Джона Буденсика AZ Intel.