Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Задержали самолёт, думали, не успеем». Есипенко рассказал, как добирался на ТП-2026

Комментарии

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как добирался из России до Кипра, где с 29 марта по 16 апреля пройдёт Турнир претендентов – 2026.

– Как долетел?
– Долетели нормально, у нас была пересадка в Тбилиси. Довольно тяжёлая, 1 час 15 минут всего. У нас ещё задержали самолёт, мы вообще думали, что не успеем на пересадку. Но в итоге рейс до Кипра тоже задержали. И мы были в тайминге, успели, долетели. Потом ещё ехали часа два на машине до отеля. Приехали, всё отлично.

– Расскажи, с кем прилетел сюда?
– Я прилетел со своей любимой женой и со своим чуть менее, но всё же тоже любимым (смеётся) секондом (секундантом. – Прим. «Чемпионата») Давидом, – сказал Есипенко в видео, которое разместил в своём телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android