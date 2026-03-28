«Обнаружил, что мне не хватает рубашек». Есипенко рассказал, чем займётся до старта ТП

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как планирует провести время до старта Турнира претендентов – 2026, который пройдёт на Кипре с 28 марта по 16 апреля.

– Как планируешь провести дни до старта турнира?

– Планируем провести время активно, поиграть в падл. У нас в отеле есть падл-корты, теннисные корты. Ещё я обнаружил перед тем, как ехать в аэропорт, что мне не хватает рубашек, поэтому, думаю, мы поедем в ТЦ и немножко закупимся перед турниром. Хотел бы сказать, что отель прекрасный, питание шикарное, место вообще супер. То есть в плане организации всё пока просто великолепно, – сказал Есипенко в видео, размещённом в своём телеграм-канале.