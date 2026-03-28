Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом на Турнире претендентов — 2026

Комментарии

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом Турнира претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 16 апреля на Кипре.

– Как оценишь своё моральное состояние? Переживаешь или больше предвкушаешь?
– Скорее предвкушение. Я планирую турниром наслаждаться. Всё-таки это была моя мечта на протяжении многих лет – сыграть на турнире претендентов. Поэтому больше предвкушение, – сказал Есипенко в видео, размещённом в своём телеграм-канале.

Состав участников мужского Турнира претендентов — 2026:

Андрей Есипенко (Россия)
Фабиано Каруана (США)
Хикару Накамура (США)
Аниш Гири (Нидерланды)
Маттиас Блюбаум (Германия)
Вэй И (Китай)
Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android