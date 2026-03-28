Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом на Турнире претендентов — 2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом Турнира претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 16 апреля на Кипре.

– Как оценишь своё моральное состояние? Переживаешь или больше предвкушаешь?

– Скорее предвкушение. Я планирую турниром наслаждаться. Всё-таки это была моя мечта на протяжении многих лет – сыграть на турнире претендентов. Поэтому больше предвкушение, – сказал Есипенко в видео, размещённом в своём телеграм-канале.

Состав участников мужского Турнира претендентов — 2026:

Андрей Есипенко (Россия)

Фабиано Каруана (США)

Хикару Накамура (США)

Аниш Гири (Нидерланды)

Маттиас Блюбаум (Германия)

Вэй И (Китай)

Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)