Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом на Турнире претендентов — 2026

24-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко оценил своё моральное состояние перед стартом Турнира претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 16 апреля на Кипре.
– Как оценишь своё моральное состояние? Переживаешь или больше предвкушаешь?
– Скорее предвкушение. Я планирую турниром наслаждаться. Всё-таки это была моя мечта на протяжении многих лет – сыграть на турнире претендентов. Поэтому больше предвкушение, – сказал Есипенко в видео, размещённом в своём телеграм-канале.
Состав участников мужского Турнира претендентов — 2026:
Андрей Есипенко (Россия)
Фабиано Каруана (США)
Хикару Накамура (США)
Аниш Гири (Нидерланды)
Маттиас Блюбаум (Германия)
Вэй И (Китай)
Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия)