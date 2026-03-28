Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дональд Трамп отреагировал на арест легендарного гольфиста Тайгера Вудса

Президент США Дональд Трамп отреагировал на арест титулованного американского гольфиста Тайгера Вудса после автомобильной аварии во Флориде. Ранее стало известно, что Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде. По мнению шерифа округа Мартин Джона Буденсика, Вудс находился не под воздействием алкоголя.

«Мне очень жаль. Я знаю, что произошла авария, на этом всё. Он мой очень близкий друг, потрясающий человек, но у него есть некоторые трудности. Мне не хочется об этом говорить», – приводит слова Трампа Sky Sports.

Отметим, что 50-летний Вудс пытался объяснить своё состояние применением лекарств для восстановления после операций на ногах. В феврале 2021 года Вудс получил серьёзные травмы ног после автомобильной аварии недалеко от Лос-Анджелеса. Позже ему провели операцию – в большеберцовую кость установили стержень, а в стопу и лодыжку — винты и штифты. После экстренной операции Вудс провёл в больнице три недели. В апреле 2023 года он перенёс как минимум ещё одну операцию, связанную с травмами, полученными в той аварии.

