Российские синхронистки выиграли этап Кубка мира в Париже

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали победительницами произвольной программы дуэтов на этапе Кубка мира в Париже. Они набрали 310,0214 балла.

Серебряными призёрами стали также российские спортсменки, Кира Черезова и Валентина Герасимова, с результатом 295,8262. Тройку призёров замкнул дуэт из Франции — Лаэлис Алавес и Романе Лунель получили от судей 271,4826 балла.

Российские синхронистки выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Этап Кубка мира завершится в воскресенье, 29 марта.

Майя Дорошко является двукратной чемпионкой мира и обладательницей бронзовой медали мирового первенства.