Турнир претендентов по шахматам — 2026, мужчины: расписание на 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Пейе (Кипр) стартует шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках игрового дня шахматисты проведут первый тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026. Пейя (Кипр). Расписание на 29 марта:

15:30. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия);

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай);

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды);

15:30. Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США).

В соревнованиях принимают участие восемь шахматистов: Жавохир Синдаров (Узбекистан), Андрей Есипенко (Россия), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США). Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Турнир претендентов – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель получит € 70 000, а также бонусные € 5000 за каждые пол-очка. Призовой фонд соревнований составляет € 1 млн.