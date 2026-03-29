Турнир претенденток по шахматам — 2026, женщины: расписание на 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Пейе (Кипр) стартует шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках турнира шахматистки проведут первый тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026. Пейя (Кипр). Расписание на 29 марта:

15:30. Дивья Дешмух (Индия) – Анна Музычук (Украина);

15:30. Рамешбабу Вайшали (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан);

15:30. Александра Горячкина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия);

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) – Тань Чжунъи (Китай).

В соревнованиях принимают участие восемь шахматисток: Дивья Дешмукх, Рамешбабу Вайшали (обе – Индия), Александра Горячкина, Екатерина Лагно (обе – Россия), Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи (обе – Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан), Анна Музычук (Украина). Победительница турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Турнир претенденток – 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля.